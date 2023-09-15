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Желудков Василий Владимирович

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Желудков Владимир

Мать: Желудкова ??? ????

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Желудков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Желудкова 1-я жина

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желудкова 1-я жина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желудкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Желудкова Евдокия

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желудкова Евдокия

Смерть
1973
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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