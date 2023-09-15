Желудков Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Желудков Владимир
Мать: Желудкова ??? ????
Рождение ребёнка
1937
Сын: Желудков Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Желудкова 1-я жина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желудкова 1-я жина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желудкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Желудкова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желудкова Евдокия
Смерть
1973