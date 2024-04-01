Корюкова (Толмачева) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти?.01.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева (Зуева) Раиса Прокопьевна
Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Саитова (Корюкова) Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич
Рождение ребёнка
01.04.1957
Дочь: Кадникова (Корюкова) Надежда Прокопьевна
Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич
Смерть
?.01.1978