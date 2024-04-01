Корюкова (Толмачева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Толмачева) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуева (Зуева) Раиса Прокопьевна

Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Саитова (Корюкова) Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич

Рождение ребёнка
01.04.1957

Дочь: Кадникова (Корюкова) Надежда Прокопьевна

Отец ребёнка: Корюков Прокопий Пантелеевич

Смерть
?.01.1978

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