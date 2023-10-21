Сурков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ильинка, 452730, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
д.Ильинка, Благоварского района, РБ, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно