Сурков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ильинка, 452730, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д.Ильинка, Благоварского района, РБ, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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