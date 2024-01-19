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Косенко Иван Федорович

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Вычислено 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1911

Отец: Косенко Федор Алексеевич

Мать: Косенко Мария Ивановна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 1783, 1911 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/dfe2c6... Показать все
Смерть
Неизвестно
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