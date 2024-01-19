Косенко Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения24.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1911
Отец: Косенко Федор Алексеевич
Мать: Косенко Мария Ивановна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1783, 1911 год (дело в ОГАОО оцифровано) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка и Любимовка https://yandex.ru/archive/catalog/dfe2c6... Показать все
Смерть
Неизвестно