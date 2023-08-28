Колесникова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Колесников Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Сергей Александрович

В разводе
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