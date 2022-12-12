Кислый Макар Логвинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: Кислая Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагея Макарова
Мать ребёнка: Кислая Федора Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислая Федора Макарова
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1802