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Кислый Макар Логвинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: Кислая Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагея Макарова

Мать ребёнка: Кислая Федора Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислая Федора Макарова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1802
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