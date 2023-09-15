Потомов (Питомов, Абаза) Константин Панаиотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потомов (Питомов, Абаза) Константин Панаиотович

Место рождения

Ялта

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Питонов (абаза) Панаиот Христодулов

Мать: Питонова Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Христофорова Василиса Константиновна

Мать ребёнка: Питонова (абаза) Ирина Васильевна

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Бракосочетание
До 1823

Жена: Питонова (абаза) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Деспина Константиновна

Мать ребёнка: Питонова (абаза) Ирина Васильевна

ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Смерть
Неизвестно
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