Потомов (Питомов, Абаза) Константин Панаиотович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Христофорова Василиса Константиновна
Мать ребёнка: Питонова (абаза) Ирина Васильевна
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 23
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Деспина Константиновна
Мать ребёнка: Питонова (абаза) Ирина Васильевна
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 24
Смерть
Неизвестно