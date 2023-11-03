Шохтин Еким Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти16.06.1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Шохтин Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Шохтин Иван Екимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.06.1785
Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
61 год