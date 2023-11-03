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Шохтин Еким Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

16.06.1785

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Шохтин Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Шохтин Иван Екимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Шохтин Тимофей Екимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.06.1785
Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
61 год
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