Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна 22.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1932

Дата смерти

01.08.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932

Отец: не указан

Мать: ?

Бракосочетание
15.03.1952

Муж: Стражков Михаил Степанович

Казакстан, Семиполатинска обл., ст Жакрма.
Рождение ребёнка
05.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стражков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стражков Михаил Степанович

Рождение ребёнка
15.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стражков Михаил Степанович

Казакстан
Смерть
01.08.2003
Казакстан, Талды- Курганская юбо., село Октябрь.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Казакстан, Тылды_Курганская олл., село Октябрь

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