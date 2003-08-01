Стражкова (Жукова) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1932
Дата смерти01.08.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1932
Отец: не указан
Мать: ?
Бракосочетание
15.03.1952
Казакстан, Семиполатинска обл., ст Жакрма.
Рождение ребёнка
05.12.1952
Рождение ребёнка
14.01.1955
Рождение ребёнка
15.03.1961
Казакстан
Смерть
01.08.2003
Казакстан, Талды- Курганская юбо., село Октябрь.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Казакстан, Тылды_Курганская олл., село Октябрь