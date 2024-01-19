Кескина (Глинская) Мария Андреева
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1888 ст.
Муж: Кескин Илья Федоров
Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Кескин Илья Федоров
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Кескин Илья Федоров
Смерть
Неизвестно