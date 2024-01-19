Кескина (Глинская) Мария Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кескина (Глинская) Мария Андреева

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.01.1888 ст.

Муж: Кескин Илья Федоров

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Кескин Илья Федоров

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1897 ст.

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Кескин Илья Федоров

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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