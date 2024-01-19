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Schifner Jakob

Место рождения

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Schifner Jakob

Мать: Schifner Geb Krott Margaretha

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
1927

Жена: Schifner Geb Hamburg Paulina (Палина)

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schifner Geb Hamburg Paulina (Палина)

Первомайское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Schifner Geb Hamburg Paulina (Палина)

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1933
Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
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