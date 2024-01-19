Schifner Jakob
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Schifner Jakob
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
10.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schifner Geb Hamburg Paulina (Палина)
Первомайское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Schifner Geb Hamburg Paulina (Палина)
Смерть
1933