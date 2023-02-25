Поморев Андрей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1897 ст.
Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.05.1915 ст.
Дочь: Негодяева Феодосия Андреева
Мать ребёнка: Поморева Екатерина Иванова
Желановка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно