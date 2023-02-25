Поморев Андрей Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморев Андрей Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1897 ст.

Жена: Поморева Екатерина Иванова

Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.05.1915 ст.

Дочь: Негодяева Феодосия Андреева

Мать ребёнка: Поморева Екатерина Иванова

Желановка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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