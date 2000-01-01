Фролова Лукерья
Место рожденияд. Липово Кирилловский район Вологодская область
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: ПОЛЯК ссыльный
Мать: Шишова
д. Липово Кирилловский район Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1918
Сын: Фролов Николай
Отец ребёнка: Фролов Иван
деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Сергей
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Анатолий
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Павел
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Иван
Отец ребёнка: Фролов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Иван
Смерть
Неизвестно
г. Череповец Вологодская область