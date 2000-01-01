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Фролова Лукерья

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Место рождения

д. Липово Кирилловский район Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: ПОЛЯК ссыльный

Мать: Шишова

д. Липово Кирилловский район Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1918

Сын: Фролов Николай

Отец ребёнка: Фролов Иван

деревня Мыс Кирилловского района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Сергей

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Анатолий

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Павел

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Иван

Отец ребёнка: Фролов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван

Смерть
Неизвестно
г. Череповец Вологодская область
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