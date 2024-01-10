Бибисара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.09.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зэйнэп
Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман
Рождение ребёнка
04.05.1938
Дочь: Мухаметшин Кадрия
Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман
Буинский р-н, д.Карлы
Рождение ребёнка
03.01.1940
Сын: Хакимов Рашит
Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман
Мещеряки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мещеряки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.09.1989