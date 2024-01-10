Бибисара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.09.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зэйнэп

Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман

Рождение ребёнка
04.05.1938

Дочь: Мухаметшин Кадрия

Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман

Буинский р-н, д.Карлы
Рождение ребёнка
03.01.1940

Сын: Хакимов Рашит

Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман

Мещеряки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман

Мещеряки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Файзерахман

Смерть
02.09.1989
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