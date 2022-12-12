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- Мария Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Пересторонина Парасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Тихонович

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.12.1857 ст.

Сын: Пересторонин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пересторонин Тимофей Тихонович

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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