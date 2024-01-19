Садчикова Татьяна Тарасова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиС 1869 по 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
17.02.1850
Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
29.11.1851
Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
22.11.1853
Сын: Садчиков Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Рапоткина Вера Григорьева
Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Приходькова Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Черепанова Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев
Смерть
С 1869 по 1879
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область