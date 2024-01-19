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Садчикова Татьяна Тарасова

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

С 1869 по 1879

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1847

Муж: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1850

Сын: Садчиков Федот Григорьев

Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.11.1851

Сын: Садчиков Наум Григорьев

Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.11.1853

Сын: Садчиков Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Рапоткина Вера Григорьева

Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Приходькова Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Черепанова Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Садчиков Григорий Григорьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
С 1869 по 1879
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
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