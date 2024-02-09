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Булгин Василий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгина Сусана Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Булгина Сусана Емельяновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Курякова (Булгина) Павлина Васильевна

Мать ребёнка: Булгина Сусана Емельяновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Булгин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Булгина Сусана Емельяновна

Раскулачивание
1937
Смерть
1938
Реабилитация осужденного
08.08.2000

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