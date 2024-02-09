Булгин Василий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Булгина Сусана Емельяновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Курякова (Булгина) Павлина Васильевна
Мать ребёнка: Булгина Сусана Емельяновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Булгин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Булгина Сусана Емельяновна
Раскулачивание
1937
Смерть
1938
Реабилитация осужденного
08.08.2000