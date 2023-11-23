Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1751 и 1764
Муж: Прокопий Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокопий Ерофеевич
Смерть
После 1770