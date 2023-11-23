Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1751 и 1764

Муж: Прокопий Ерофеевич

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Ерофеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокопий Ерофеевич

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1770
Микляево, Шуйский район, Северный край
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