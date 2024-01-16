Корзникова Мария Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Корзников Андреян Фёдорович
Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корзников Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Корзников Никанор Фёдорович
Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно