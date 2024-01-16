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Корзникова Мария Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Корзников Андреян Фёдорович

Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Корзников Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Корзников Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Корзников Никанор Фёдорович

Отец ребёнка: Корзников Фёдор Максимович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Фёдор Максимович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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