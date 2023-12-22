Ющенко Анатолий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ющенко Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1955
Дочь: Сапронова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Ющенко Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапронов Павел
Мать ребёнка: Ющенко Тамара Дмитриевна
Смерть
Неизвестно