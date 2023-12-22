Ющенко Анатолий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко Анатолий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ющенко Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1955

Дочь: Сапронова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Ющенко Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапронов Павел

Мать ребёнка: Ющенко Тамара Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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