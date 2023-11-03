Челноков (Челнокова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челноков (Челнокова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вуй Анна Егоровна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Буторин Серафима Егоровна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челноков Егор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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