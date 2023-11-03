Челноков (Челнокова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вуй Анна Егоровна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Буторин Серафима Егоровна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Челноков Егор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно