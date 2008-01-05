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Москвина Елизавета Даниловна

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Место рождения

Часовая, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

13.09.1920

Дата смерти

Около 05.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Воробьев Иван Федотович

Отец ребёнка: не указан

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение
13.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Часовая, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Иван Федотович

Смерть
Около 05.01.2008
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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