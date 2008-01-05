Москвина Елизавета Даниловна
Место рождения
Дата рождения13.09.1920
Дата смертиОколо 05.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1914
Отец ребёнка: не указан
Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение
13.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Иван Федотович
Смерть
Около 05.01.2008
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область