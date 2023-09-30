Савенков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2006
Сын: Савенков Константин Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.2015
Дочь: Савенкова София Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности