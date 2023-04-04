Крылова (Качалова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Качалов Анатолий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крылов Порфирий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва