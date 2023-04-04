Крылова (Качалова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Качалова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Качалов Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылов Порфирий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Порфирий Никитич

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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