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Монвиж-Монтвид Александр Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1861 ст.

Дата смерти

После 1934

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1861 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид Александра Федоровна

Бракосочетание
До 1888

Жена: Монвиж-Монтвид Аполлинария Павловна

Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Борис Александрович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Аполлинария Павловна

Рождение ребёнка
16.12.1891

Дочь: Монвиж-Монтвид Нина Александровна

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Аполлинария Павловна

Бракосочетание
27.07.1900 ст.

Жена: Монвиж-Монтвид Ольга Павловна

Слобудка, Пружанский район, Брестская область
Венчание состоялось в Свято-Николаевской церкви 38-й Артиллерийской бригады, располагавшейся в месте, называемом "Михайловский штаб". Сейчас там находится дер. Слобудка.
Смерть
После 1934
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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