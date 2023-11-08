Монвиж-Монтвид Александр Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1861 ст.
Дата смертиПосле 1934
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1861 ст.
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
01.04.1889 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Борис Александрович
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Аполлинария Павловна
Рождение ребёнка
16.12.1891
Дочь: Монвиж-Монтвид Нина Александровна
Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид Аполлинария Павловна
Бракосочетание
27.07.1900 ст.
Слобудка, Пружанский район, Брестская область
Венчание состоялось в Свято-Николаевской церкви 38-й Артиллерийской бригады, располагавшейся в месте, называемом "Михайловский штаб". Сейчас там находится дер. Слобудка.
Смерть
После 1934
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область