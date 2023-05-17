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Данилов Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1941

Отец: Данилов Яков Аввакумович

Мать: Данилова Анисья Михайловна

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