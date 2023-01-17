Алешина ((Максакова)) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина ((Максакова)) Александра Ивановна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

29.05.1870

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: (максаков) Иван Яковлевич

Мать: (максакова) Евдокия Ефимовна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1834

Муж: Алешин Андрей Егорович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
01.10.1836

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1839

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.04.1842

Сын: Алешин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1844

Сын: Алешин Ефрем Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1852

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1853

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1855

Сын: Алешин Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1858

Сын: Алешин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.05.1870
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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