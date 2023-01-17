Алешина ((Максакова)) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смерти29.05.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Бракосочетание
28.01.1834
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
01.10.1836
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
28.11.1839
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
14.04.1842
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
02.03.1844
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
27.01.1852
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
01.04.1853
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
18.04.1855
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Рождение ребёнка
13.10.1858
Отец ребёнка: Алешин Андрей Егорович
Смерть
29.05.1870