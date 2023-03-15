Даниленко Ульяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Даниленко Елисей Трофимов
Отец ребёнка: Даниленко Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Серафима Трофимовна
Отец ребёнка: Даниленко Трофим Федоров
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Даниленко Трофим Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно