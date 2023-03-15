Даниленко Ульяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Ульяна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Даниленко Елисей Трофимов

Отец ребёнка: Даниленко Трофим Федоров

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Серафима Трофимовна

Отец ребёнка: Даниленко Трофим Федоров

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Даниленко Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Даниленко Трофим Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Трофим Федоров

Смерть
Неизвестно
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