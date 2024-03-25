Полина Маркияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Маркияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Собко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собко Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блохина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков

Смерть
Неизвестно
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