Полина Маркияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Собко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собко Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блохина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков
Смерть
Неизвестно