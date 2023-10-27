Юревич Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮревич Александр Григорьевич

Юревич Александр Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Отец

2016 г.р.

Мать

2016 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Юревич Григорий Павлович

Мать: Юревич Анна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close