Бережная Дарья Александровна 06.09.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бережная Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1991

Отец: Бережной Александр Николаевич

Мать: Бережная Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
04.04.2013

Сын: Семёнов Илья Юрьевич

Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
26.06.2014

Дочь: Бережная Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
19.06.2019

Дочь: Семёнова Вероника Юрьевна

Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич

Рождение ребёнка
07.12.2021

Сын: Семёнов Семён Юрьевич

Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич

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