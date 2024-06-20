Бережная Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Юрий Юрьевич
Рождение ребёнка
04.04.2013
Сын: Семёнов Илья Юрьевич
Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич
Рождение ребёнка
26.06.2014
Дочь: Бережная Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич
Рождение ребёнка
19.06.2019
Дочь: Семёнова Вероника Юрьевна
Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич
Рождение ребёнка
07.12.2021
Отец ребёнка: Семёнов Юрий Юрьевич