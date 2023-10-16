Крутских Дмитрий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: мама
Рождение ребёнка
1828
Сын: Крутских Прокофий Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Крутских Федот Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Крутских Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Крутских Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Крутских Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутских Михайло Дмитриевич
Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна
Смерть
Неизвестно