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Крутских Дмитрий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: мама

Рождение ребёнка
1828

Сын: Крутских Прокофий Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Крутских Федот Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Крутских Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Крутских Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутских Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутских Михайло Дмитриевич

Мать ребёнка: Крутских Федосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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