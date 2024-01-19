Пивоварова (Лукьянчикова) Елизавета Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1918
Дата смерти09.10.1988
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1918
Отец: Лукьянчиков Тимофей
Мать: Лукьянчикова Марина
Рождение ребёнка
24.10.1941
Сын: Пивоваров Владимир Петрович
Отец ребёнка: Пивоваров Петр Григорьевич
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.03.?
Дочь: Пристром Нина Петровна
Отец ребёнка: Пивоваров Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Польских Лиля Григорьевна
Отец ребёнка: Пивоваров Петр Григорьевич
Смерть
09.10.1988
Убита племянником