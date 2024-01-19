Пивоварова (Лукьянчикова) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Лукьянчикова) Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Зверево, город Зверево, Ростовская область

Дата рождения

15.08.1918

Дата смерти

09.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1918

Отец: Лукьянчиков Тимофей

Мать: Лукьянчикова Марина

Зверево, город Зверево, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.10.1941

Сын: Пивоваров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Пивоваров Петр Григорьевич

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.03.?

Дочь: Пристром Нина Петровна

Отец ребёнка: Пивоваров Петр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Польских Лиля Григорьевна

Отец ребёнка: Пивоваров Петр Григорьевич

Смерть
09.10.1988
Убита племянником
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