Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Йосеф Моисеевич
Мать ребёнка: Валенко Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Йосеф
Мать ребёнка: Валенко Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречко Устинья Моисеевна
Мать ребёнка: Валенко Авдотья
Смерть
Неизвестно