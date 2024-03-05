Колесникова (Ускова) Ефросинья Диомидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смерти18.03.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Усков Диомид Григорьевич
Мать: Ускова Агриппина
Дочь: Рысева Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Дочь: Колесникова Олимпиада Романовна
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Сын: Колесников Михей Романович
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Дочь: Плотникова Татьяна Романовна
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Дочь: Колесникова Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Сын: Колесников Никита Романович
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Дочь: Колесникова Ефросинья Романовна
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Дочь: Колесникова Федосья Романовна
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Сын: Колесников Василий Романович
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич
Сын: Колесников Иван Романович
Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич