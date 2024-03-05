Колесникова (Ускова) Ефросинья Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Ускова) Ефросинья Диомидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

18.03.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Усков Диомид Григорьевич

Мать: Ускова Агриппина

Бракосочетание
03.02.1856 ст.

Муж: Колесников Роман Андреевич

Биляр
Рождение ребёнка
17.12.1856 ст.

Дочь: Рысева Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1859 ст.

Дочь: Колесникова Олимпиада Романовна

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1860 ст.

Сын: Колесников Михей Романович

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Плотникова Татьяна Романовна

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Рождение ребёнка
?.01.1864 ст.

Дочь: Колесникова Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Рождение ребёнка
02.04.1865 ст.

Сын: Колесников Никита Романович

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1866 ст.

Дочь: Колесникова Ефросинья Романовна

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.01.1867 ст.

Дочь: Колесникова Федосья Романовна

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Рождение ребёнка
26.12.1867 ст.

Сын: Колесников Василий Романович

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1869 ст.

Сын: Колесников Иван Романович

Отец ребёнка: Колесников Роман Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.03.1869 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от родов
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