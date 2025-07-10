Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Автор
ОК
Козлов О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Шульганов АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Бойко Илларион ФёдоровичВычислено 1891 г.р.
Дети
Бойко Анна Илларионовна20.11.1908 г.р.
Бойко Андриан Илларионович1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шульганов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1908

Муж: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
20.11.1908

Дочь: Бойко Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - метрика

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бойко Андриан Илларионович

Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928 г. В советское время именовался как Андрей

Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Бойко Евлампия Илларионовна

Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - метрика

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Бойко Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928 г.

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Бойко Надежда Иллаарионовна

Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Бойко Параскавия Илларионовна

Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928

Смерть
Неизвестно

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