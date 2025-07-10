Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецШульганов АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Бойко Илларион ФёдоровичВычислено 1891 г.р.
Дети
Бойко Анна Илларионовна20.11.1908 г.р.
Бойко Андриан Илларионович1912 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шульганов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1908
Рождение ребёнка
20.11.1908
Дочь: Бойко Анна Илларионовна
Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бойко Андриан Илларионович
Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Бойко Евлампия Илларионовна
Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Бойко Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Бойко Надежда Иллаарионовна
Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Бойко Параскавия Илларионовна
Отец ребёнка: Бойко Илларион Фёдорович
Смерть
Неизвестно