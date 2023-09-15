Дербин Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти26.02.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1880
Жена: Дербина Марфа Ивановна
24.2.1880 бракосочтение жених служивший в 10м флотском экипаже матрос 1 статьи гимнаст Федор Стефанович Дербин первым браком 40л и невеста Терлинского 1го общества деревни Павлогорской крестьянская вд... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1881
Мать ребёнка: Дербина Марфа Ивановна
13.4.1881 родился Симеон у безсрочно отпускной солдат деревни Павлогорской Федор Степанович Дербин и Марфа Ивановна. Воспреимник брат его родной д.Прокашева Иван Стефанович Дербин ф29 оп39 д58 л104... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1887
Дочь: Дербина Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Дербина Марфа Ивановна
27.3.1887 родились Матрона и Мария близнецы отставной матрос 10го Флотского экипажа 1ст Гимнаст деревни Павлогорской Федор Стефанович Дербин и Марфа Ивановна. Крещены 27.3 восприемники у Матроны той ... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1887
Дочь: Дербина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Дербина Марфа Ивановна
27.3.1887 родились Матрона и Мария близнецы отставной матрос 10го Флотского экипажа 1ст Гимнаст деревни Павлогорской Федор Стефанович Дербин и Марфа Ивановна. Крещены 27.3 восприемники у Матроны той ... Показать все
Смерть
26.02.1889
26.2.1889 умер Федор Степанович Дербин отставной матрос Флотского экипажа деревни Павлогорской 55лет от неизвестной болезни. Ф29 оп39 д203 л145об-146