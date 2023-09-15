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Дербин Фёдор Степанович

Место рождения

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.02.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.02.1880

Жена: Дербина Марфа Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
24.2.1880 бракосочтение жених служивший в 10м флотском экипаже матрос 1 статьи гимнаст Федор Стефанович Дербин первым браком 40л и невеста Терлинского 1го общества деревни Павлогорской крестьянская вд... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1881

Сын: Дербин Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Дербина Марфа Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
13.4.1881 родился Симеон у безсрочно отпускной солдат деревни Павлогорской Федор Степанович Дербин и Марфа Ивановна. Воспреимник брат его родной д.Прокашева Иван Стефанович Дербин ф29 оп39 д58 л104... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1887

Дочь: Дербина Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Дербина Марфа Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
27.3.1887 родились Матрона и Мария близнецы отставной матрос 10го Флотского экипажа 1ст Гимнаст деревни Павлогорской Федор Стефанович Дербин и Марфа Ивановна. Крещены 27.3 восприемники у Матроны той ... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1887

Дочь: Дербина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Дербина Марфа Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
27.3.1887 родились Матрона и Мария близнецы отставной матрос 10го Флотского экипажа 1ст Гимнаст деревни Павлогорской Федор Стефанович Дербин и Марфа Ивановна. Крещены 27.3 восприемники у Матроны той ... Показать все
Смерть
26.02.1889
Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
26.2.1889 умер Федор Степанович Дербин отставной матрос Флотского экипажа деревни Павлогорской 55лет от неизвестной болезни. Ф29 оп39 д203 л145об-146
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