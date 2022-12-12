Отрошенко Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтрошенко Борис Иванович

Отрошенко Борис Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1988

Жена: Отрошенко Лариса Николаевна

Тихменево, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.05.1989

Дочь: Понаморёва Анжела Борисовна

Мать ребёнка: Отрошенко Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.2001

Сын: Отрошенко Данил Борисович

Мать ребёнка: Отрошенко Лариса Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close