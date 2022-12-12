Отрошенко Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1988
Тихменево, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
31.05.1989
Дочь: Понаморёва Анжела Борисовна
Мать ребёнка: Отрошенко Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.2001
Сын: Отрошенко Данил Борисович
Мать ребёнка: Отрошенко Лариса Николаевна