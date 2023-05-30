(Бурлака) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурлака) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бурлака Кузьма Иосифович

Мать: Бурлака Ирина Филипповна

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