Антропов Иван Гаврилович старший
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Рождение ребёнка
1783 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Антропова Елена Ивановна старшая
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Антропов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Антропова Зиновья Ивановна старшая
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794 ст.
Мать ребёнка: Антропова Васса Трофимовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Антропов Агафон? Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Антропова Анисья (Онисья) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1826
Смерть
1826