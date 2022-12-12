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Антропов Иван Гаврилович старший

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Место рождения

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Антропов Гаврило Иванович

Мать: Антропова Мария Михайловна

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Антропов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Антропова Елена Ивановна старшая

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Антропов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Антропова Зиновья Ивановна старшая

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Антропов Степан Иванович

Мать ребёнка: Антропова Васса Трофимовна

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Антропов Агафон? Иванович

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Антропова Анисья (Онисья) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1826

Жена: Антропова Василиса Трофимовна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
1826
Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
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