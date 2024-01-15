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Лупов Иван Михайлович
Лупов Иван Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1861
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лупов Михайла Филиппов
1835 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец:
Лупов Михайла Филиппов
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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