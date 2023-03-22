Уварова (Волконидова) Ольга Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Волконидова) Ольга Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Волконидов Абрам Иванович

Мать: Волконидова Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.11.1953

Дочь: Тищенко Нина Михайловна

Отец ребёнка: Уваров Михаил Трифанович

Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Уваров Михаил Трифанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Уваров Михаил Трифанович

Смерть
Неизвестно
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