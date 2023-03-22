Уварова (Волконидова) Ольга Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
19.11.1953
Дочь: Тищенко Нина Михайловна
Отец ребёнка: Уваров Михаил Трифанович
Летняя Ставка, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Уваров Михаил Трифанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Уваров Михаил Трифанович
Смерть
Неизвестно