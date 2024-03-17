Ткачёва Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ткачёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Ткачёв Неизвестно

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ткачёв Николай Степанович

Отец ребёнка: Ткачёв Неизвестно

Рождение ребёнка
27.03.1927

Дочь: Антонова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Ткачёв Неизвестно

Рождение ребёнка
27.03.1929

Сын: Ткачёв Павел Степанович

Отец ребёнка: Ткачёв Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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