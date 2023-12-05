Бирюков Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Бирюков Александр Егорович
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Уханова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Бирюкова Градислава Егоровна
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Белова Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно