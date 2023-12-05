Бирюков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Бирюков Александр Егорович

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Уханова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Бирюкова Градислава Егоровна

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Белова Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Бирюкова Валентина Евгеньевна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Валентина Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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