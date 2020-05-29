Богомазов Игнат Сазонович
Место рождения
Дата рождения04.01.1930
Дата смерти29.05.2020
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1930
Отец: Богомазов Сазон Свиридович
Мать: Мельникова Мария
Рождение ребёнка
14.07.1956
Дочь: Богомазова Светлана Игнатьевна
Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1959
Дочь: Богомазова Валентина Игнатьевна
Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1964
Дочь: Богомазова Тамара Игнатьевна
Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1966
Дочь: Богомазова Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1973
Дочь: Богомазова Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна
Смерть
29.05.2020
Костюковичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния