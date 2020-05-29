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Богомазов Игнат Сазонович

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Место рождения

Межисетки, Могилёвский район, Могилёвская область

Дата рождения

04.01.1930

Дата смерти

29.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1930

Отец: Богомазов Сазон Свиридович

Мать: Мельникова Мария

Межисетки, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.07.1956

Дочь: Богомазова Светлана Игнатьевна

Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.03.1959

Дочь: Богомазова Валентина Игнатьевна

Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.02.1964

Дочь: Богомазова Тамара Игнатьевна

Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.04.1966

Дочь: Богомазова Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
07.07.1973

Дочь: Богомазова Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Даниленко Ирина Ивановна

Автуховка, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
29.05.2020
Костюковичи, Климовичский уезд, Могилевская губерния
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