Сивакова (Субботина) Клавдия
Место рожденияЧемерня Светиловичский район Гомельской области
Дата рождения17.10.1927
Дата смерти11.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1927
Отец: Субботин Самсон
Мать: Субботина Василиса
Чемерня Светиловичский район Гомельской области
Рождение ребёнка
24.01.1954
Сын: Сиваков Николай
Отец ребёнка: Сиваков Владимир
Барановичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиваков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиваков Владимир
Смерть
11.08.2001
Минск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Минск Северное кладбище