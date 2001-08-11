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Сивакова (Субботина) Клавдия

Место рождения

Чемерня Светиловичский район Гомельской области

Дата рождения

17.10.1927

Дата смерти

11.08.2001

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1927

Отец: Субботин Самсон

Мать: Субботина Василиса

Чемерня Светиловичский район Гомельской области
Рождение ребёнка
24.01.1954

Сын: Сиваков Николай

Отец ребёнка: Сиваков Владимир

Барановичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиваков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиваков Владимир

Смерть
11.08.2001
Минск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Минск Северное кладбище
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