Кошкина Варвара Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Варвара Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кошкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кошкин Анисим Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Сергеевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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