(Устюжанина) Ангелина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Устюжанина) Ангелина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

После 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюжанин Андрей

Мать: Устюжанина Устинья

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