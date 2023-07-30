Овчинников Владимир Викторович
Место рожденияМихайловка Волгоградской области
Дата рождения04.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952
Михайловка Волгоградской области
Рождение ребёнка
24.06.1982
Сын: Овчинников Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лобызенкова Татьяна Александровна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талалайкина Нина Иванова