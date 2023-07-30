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Овчинников Владимир Викторович

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Место рождения

Михайловка Волгоградской области

Дата рождения

04.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952

Отец: Овчинников Виктор Яковлевич

Мать: Овчинникова Анна Ивановна

Михайловка Волгоградской области
Рождение ребёнка
24.06.1982

Сын: Овчинников Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лобызенкова Татьяна Александровна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобызенкова Татьяна Александровна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалайкина Нина Иванова

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