Безлепкина Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безлепкина Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1958

Дочь: Безлепкина Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Безлепкин Фёдор Константинович

Бракосочетание
16.03.1960

Муж: Безлепкин Фёдор Константинович

Репец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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