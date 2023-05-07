Безлепкина Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1958
Дочь: Безлепкина Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Безлепкин Фёдор Константинович
Бракосочетание
16.03.1960
Репец, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно